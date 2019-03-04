Новости дня
20:21 | 5.03.2019
В Первоуральске сотрудник полиции, обвиняемый в незаконной охоте, уволился из органов МВД
По собственному желанию или по итогам проведенной служебной проверки полицейский решил уволиться, неизвестно. По данным veved.ru, старшина полиции уже возместил ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, который, согласно расчету специалистов, составил 640 тысяч рублей (за особь самки лося 400 тысяч рублей, за самца 240 тысяч руб.)
Согласно материалам уголовного дела, 30 декабря 2018 года, Андрей Подгорбунских, находясь в лесном массиве «Динасовского охотхозяйства» под Первоуральском, в отсутствие разрешения на добычу копытного животного произвел незаконную охоту двух особей взрослого лося.
Он был остановлен инспекторами ГИБДД вечером того же дня на 298-ом километре автодороги «Екатеринбург-Пермь». Подгорбунских ехал в автомобиле «Nissan Pathfinder» 2013 года выпуска. Инспекторы обнаружили в прицепе туши двух лосей, о чем сообщили в дежурную часть ОМВД Первоуральска.
По данному факту в ОМВД России по Первоуральску была назначена служебная проверка, параллельно разбирательства вели оперативники УСБ регионального полицейского главка. Материалы в органы СКР поступили 9 января, спустя месяц следователи возбудили уголовное дело.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
05.03.2019
23:29 | 5.03.2019
В Екатеринбурге выставку, посвящённую святой Екатерине, посетили более 25 тысяч человек
23:11 | 5.03.2019
В ДТП с фурой под Екатеринбургом погибли два человека
20:21 | 5.03.2019
В Первоуральске сотрудник полиции, обвиняемый в незаконной охоте, уволился из органов МВД
19:17 | 5.03.2019
В Екатеринбурге будут проведены общественные слушания по строительству биатлонного комплекса
19:15 | 5.03.2019
В честь 8 Марта олимпийская чемпионка вручила первые паспорта 22 школьникам в Екатеринбурге
18:43 | 5.03.2019
Тариф на вывоз мусора в Екатеринбурге может понизиться на 74 копейки
18:29 | 5.03.2019
В Екатеринбурге выделят 17 миллионов рублей на рассаду цветов
18:05 | 5.03.2019
Пермский завод им. Шпагина в апреле примет весеннюю ярмарку
17:50 | 5.03.2019
Жителей Прикамья предупреждают об ухудшении погоды
17:39 | 5.03.2019
12 марта горизбирком примет окончательное решение по референдуму о строительстве «храма-на-драме»
17:38 | 5.03.2019
За три года в Краснокамском городском округе модернизируют коммунальные сети и общественные пространства
17:26 | 5.03.2019
В Прикамье отпразднуют День формирования Уральского добровольческого танкового корпуса
16:50 | 5.03.2019
Опыт Верхней Пышмы по подготовке будущих инженеров перенимают педагоги со всей области
15:55 | 5.03.2019
В екатеринбургские школы дополнительно зачислят 1 680 первоклашек
15:54 | 5.03.2019
Пермяки завоевали 14 медалей на соревнованиях по подводному спорту
15:05 | 5.03.2019
Пять медалей завоевали самбисты УГМК на прошедшем в Казани чемпионате России по самбо
14:53 | 5.03.2019
Два прикамца обвиняются в краже полутонны цветного металла
14:30 | 5.03.2019
Обладатели знаков ГТО в Прикамье бесплатно получат билеты в кино и скидки на покупку книг и спортинвентаря
14:08 | 5.03.2019
Представитель аппарата омбудсмена Пермского края обсудил с родителями военнослужащих вопрос гибели солдат
13:46 | 5.03.2019
КПРФ хочет провести референдум о сохранении памятника Ленину в Ревде
13:38 | 5.03.2019
Шумков: «К подрядчикам с пониженной социальной ответственностью будем применять жесткие меры»
12:36 | 5.03.2019
В Кургане официально началась уличная торговля цветами к 8 Марта
12:27 | 5.03.2019
В Прикамье пройдет прямая линия по вопросам занятости