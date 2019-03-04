В Первоуральске сотрудник полиции, обвиняемый в незаконной охоте, уволился из органов МВД

20:21 | 5.03.2019

В ОМВД России по Первоуральску, сегодня, 5 марта, по неподтвержденным данным, было принято решение об увольнении сотрудника ППСП Андрея Подгорбунских, в отношении которого 8 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с применением механического транспортного средства»). Дело возбуждено и расследуется следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК по Свердловской области.



По собственному желанию или по итогам проведенной служебной проверки полицейский решил уволиться, неизвестно. По данным veved.ru, старшина полиции уже возместил ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, который, согласно расчету специалистов, составил 640 тысяч рублей (за особь самки лося 400 тысяч рублей, за самца 240 тысяч руб.)



Согласно материалам уголовного дела, 30 декабря 2018 года, Андрей Подгорбунских, находясь в лесном массиве «Динасовского охотхозяйства» под Первоуральском, в отсутствие разрешения на добычу копытного животного произвел незаконную охоту двух особей взрослого лося.



Он был остановлен инспекторами ГИБДД вечером того же дня на 298-ом километре автодороги «Екатеринбург-Пермь». Подгорбунских ехал в автомобиле «Nissan Pathfinder» 2013 года выпуска. Инспекторы обнаружили в прицепе туши двух лосей, о чем сообщили в дежурную часть ОМВД Первоуральска.



По данному факту в ОМВД России по Первоуральску была назначена служебная проверка, параллельно разбирательства вели оперативники УСБ регионального полицейского главка. Материалы в органы СКР поступили 9 января, спустя месяц следователи возбудили уголовное дело.