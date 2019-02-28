Новости дня
11:51 | 2.03.2019
Фото: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге целых 23 года не могут снять с госохраны барак, который по ошибке признали памятником архитектуры
По данным наших коллег из Е1, первым ошибку заметил заместитель главы Екатеринбурга (тогда – Аркадия Чернецкого) Михаил Матвеев. Он обратился в Центр охраны памятников и рассказал, что при подготовке документов под охрану хотели взять дом на Нагорной, 48, а по технической ошибке взяли соседний. Дальше запустилась бюрократическая цепочка. И только спустя 13 лет, к 2009 году, вопрос попал на рассмотрение в Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. Но комиссия заявила, что собранных для доказательства непричастности барака к памятнику культурного наследия мало: нужно собрать ещё.
Между тем, ещё спустя ровно 10 лет после включения дома в реестр памятников он использовался как жилой. Его расселили в 2006 после признания аварийным. С момента постановки на охрану и по сегодняшний день в нем ни разу не проводился ремонт. Барак находится в полуразрушенном состоянии, но снести его нельзя, пока он не перестанет быть памятником.
В 2018 году экспертиза была заказана повторно, её результаты 1 марта 2019 года опубликовало управление госохраны памятников по Свердловской области. На этот раз комиссия вынесла положительное заключение.
«Задокументированная или широко известная связь объекта с историческими личностями, бытом причта Успенской церкви не установлена, историческое использование в качестве жилья для причта Успенской церкви не подтверждено; характеристики архитектурно-художественной, градостроительной ценности как объекта 2-й половины ХIХ века отсутствуют», — говорится в заключении экспертизы.
Впрочем, екатеринбуржцы могут не согласиться с этим решением и отправить свои возражения в электронную приемную управления госохраны до 22 марта 2019 года.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
11:51 | 2.03.2019
В Екатеринбурге целых 23 года не могут снять с госохраны барак, который по ошибке признали памятником архитектуры
11:11 | 2.03.2019
Роспотребнадзор поручит Евгению Куйвашеву привить от кори тех екатеринбуржцев, кто отказался от вакцины в первый раз
00:11 | 2.03.2019
Крышу дома в Екатеринбурге, с которого упала сосулька на школьника, почистили за 4 часа до инцидента
23:23 | 1.03.2019
«Ты теперь для меня на третьем месте»: 80-летняя пенсионерка влюбилась в подопечного Басты и Тимати и три дня подряд ходила на его концерты
22:44 | 1.03.2019
В Екатеринбурге жителей Цыганского посёлка обязывают заплатить за вывоз мусора 12 тысяч рублей
21:27 | 1.03.2019
В Свердловской области из-за халатности врачей умер 20-летний солдат
20:40 | 1.03.2019
В Екатеринбурге сосулька упала на голову школьника
19:49 | 1.03.2019
Губернатор: власти Гремячинска должны сосредоточиться на решении коммунальных вопросов и развитии социалки
19:36 | 1.03.2019
Пермский край и ВЭБ.РФ обсудили сотрудничество в области развития городской инфраструктуры
17:52 | 1.03.2019
Руководство Кургана и ресурсоснабжающие организации сверили часы перед ремонтной кампанией
17:46 | 1.03.2019
Проект маршрутной сети Перми обсудят с жителями двух районов
17:39 | 1.03.2019
Связисты озвучили главные тенденции мобильной моды на Урале
17:05 | 1.03.2019
8 марта в Перми изменится расписание пригородных поездов
16:57 | 1.03.2019
Екатеринбуржец взыскал компенсацию за несостоявшуюся поездку в ОАЭ
16:29 | 1.03.2019
На Урале осудили машиниста и его помощника, из-за которых с рельсов сошел грузовой поезд
16:26 | 1.03.2019
Бывшая сотрудница ГИБДД Заречного предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и мошенничестве
16:18 | 1.03.2019
Юным экологам подарили беспилотники для обучения
15:59 | 1.03.2019
На Среднем Урале запускают горячую линию по профилактике кори
15:41 | 1.03.2019
Александр Высокинский продолжает борьбу с «грязьбургом»
15:24 | 1.03.2019
В Прикамье жена заплатила штраф за мужа-педофила
14:58 | 1.03.2019
Серегей Карякин анонсировал ледовые гонки на Верх-Исетском пруду
14:48 | 1.03.2019
В Кургане орудуют мошенники под видом прокуроров
14:45 | 1.03.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала сексуального маньяка
14:45 | 1.03.2019
Пермские каратисты завоевали 22 медали на международных соревнованиях по киокусинкай
14:41 | 1.03.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на масленичный концерт
14:32 | 1.03.2019
Присвоили 47,9 млн рублей: на Урале организатора финансовой пирамиды осудили на три года
13:49 | 1.03.2019
Прокуратура и Роспотребнадзор проверят свердловские школы из-за сообщения о компоте с червями
13:32 | 1.03.2019
В Екатеринбурге суд оштрафовал иноагента на 300 тысяч рублей