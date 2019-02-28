В Екатеринбурге целых 23 года не могут снять с госохраны барак, который по ошибке признали памятником архитектуры

Деревянный двухэтажный барак на Нагорной, 50 в Екатеринбурге, который из-за аварийного состояния расселили ещё в 2006 году, не могут снести вот уже 23 года из-за того, что дом по ошибке внесён в реестр памятников архитектуры как объект культурного наследия «Дом причта Успенской церкви». Здание признали памятником больше четверти века назад, но только в 1996 году чиновники поняли, это была ошибка – настоящим объектом культурного наследия является дом по Нагорной, 48. С тех пор, 23 года, аварийный барак пытаются снять государственной охраны.По данным наших коллег из Е1, первым ошибку заметил заместитель главы Екатеринбурга (тогда – Аркадия Чернецкого) Михаил Матвеев. Он обратился в Центр охраны памятников и рассказал, что при подготовке документов под охрану хотели взять дом на Нагорной, 48, а по технической ошибке взяли соседний. Дальше запустилась бюрократическая цепочка. И только спустя 13 лет, к 2009 году, вопрос попал на рассмотрение в Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. Но комиссия заявила, что собранных для доказательства непричастности барака к памятнику культурного наследия мало: нужно собрать ещё.Между тем, ещё спустя ровно 10 лет после включения дома в реестр памятников он использовался как жилой. Его расселили в 2006 после признания аварийным. С момента постановки на охрану и по сегодняшний день в нем ни разу не проводился ремонт. Барак находится в полуразрушенном состоянии, но снести его нельзя, пока он не перестанет быть памятником.В 2018 году экспертиза была заказана повторно, её результаты 1 марта 2019 года опубликовало управление госохраны памятников по Свердловской области. На этот раз комиссия вынесла положительное заключение.«Задокументированная или широко известная связь объекта с историческими личностями, бытом причта Успенской церкви не установлена, историческое использование в качестве жилья для причта Успенской церкви не подтверждено; характеристики архитектурно-художественной, градостроительной ценности как объекта 2-й половины ХIХ века отсутствуют», — говорится в заключении экспертизы.Впрочем, екатеринбуржцы могут не согласиться с этим решением и отправить свои возражения в электронную приемную управления госохраны до 22 марта 2019 года.