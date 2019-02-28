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00:11 | 2.03.2019
Фото предоставлено УЖК «Урал-СТ»
Крышу дома в Екатеринбурге, с которого упала сосулька на школьника, почистили за 4 часа до инцидента
Вероятнее всего, сосулька упала с козырька одного из балконов, очистка которых входит в обязанности собственников квартир, а не УК. На днях в Екатеринбурге прошел рейд с участием общественников, в ходе которого представитель УК «РЭМП Железнодорожного района» отметила, что нередко происходят ситуации, когда сосульки и наледь образовываются на самовозведенных балконных конструкциях. В таких случаях собственники квартир обязаны сами следить за их состоянием, так как ответственность в случае ЧП понесут именно они.
Напомним, что 1 марта около 19:45 в Екатеринбурге на голову школьнику 2009 года рождения с крыши дома №16 по улице Данилы Зверева упала сосулька. Мальчику оказана необходимая медицинская помощь. По данным издания, мальчик уже находится дома, врачи сделали магнито-резонансную томографию, показаний для его лечения в условиях больницы не имеется, у ребенка зафиксирован ушиб мягких тканей. Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку по данному факту.
© «Вечерние Ведомости»
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