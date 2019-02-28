В Екатеринбурге сосулька упала на голову школьника

20:40 | 1.03.2019

В Екатеринбурге произошел очередной инцидент, связанный с некачественной очисткой крыш от сосулек и наледи. Как стало известно veved.ru от очевидцев, сегодня вечером, 1 марта, в Пионерском микрорайоне города пострадал 9-летний школьник. Ему на голову с крыши дома №16 по улице Данилы Зверева упала сосулька. Мальчик доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.



Информацию об инциденте изданию подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



«Около 19.50 в дежурную часть отдела полиции №3 поступило сообщение от медиков о доставленном несовершеннолетнем 2009 года рождения. По предварительным данным, на голову ребенка упала сосулька. Мальчика доставили в детскую больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОП №3. В рамках начавшейся проверки полицейские устанавливают и опрашивают очевидцев инцидента», – рассказали в ведомстве.



По факту произошедшего прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отмечают, что мальчик возвращался с тренировки по карате домой. Когда он проходил возле 3-го подъезда 5-этажного дома на ул. Данилы Зверева на него упала глыба льда. В результате ребенок потерял сознание.



Сотрудники прокуратуры Кировского района устанавливают обстоятельства произошедшего. Запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, уборку кровли от снега. Из больницы запрошены документы для определения степени тяжести причиненных пострадавшему ребенку вреда здоровью.



Напомним, что в субботу, 23 февраля пожилая жительница Екатеринбурга проходила мимо здания городской администрации, когда рядом с ней упала глыба льда. Женщину ранило отлетевшими осколками.