Свердловский депутат и мастер спорта по боксу не пришел на «дуэль» с пиарщиком

12:09 | 27.02.2019

Фото: ОТВ

Депутат ЗакСобрания Свердловской области Андрей Гориславцев, вызвавший на дуэль пиарщика Ярослава Ширшикова, не пришел в обозначенное время на «стрелку», назначенную в центре Екатеринбурга. Дуэль должна была состояться днем 26 февраля у Театра Драмы, но Гориславцев сослался на занятость, отправив вместо себя олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева.



Дуэль, впрочем, так и не состоялась. Ширшиков, обозвавший Гориславцева в социальных сетях «псом» и прославленный боксер не рискнули устраивать разборки около культурного учреждения. Ответит ли Ширшиков за свои слова, неизвестно, но сам факт того, что Гориславцев, ветеран УБОПа, подполковник МВД в отставке, участник боевых действий, награжденный медалью «За отвагу», президент «Свердловской областной федерации бокса», мастер спорта по боксу, не решился лично встретиться с обидчиком, вызывает недоумение.



Ширшиков же (к слову, позволяющий себе весьма оскорбительные и нелестные высказывания в социальных сетях в отношении широкого круга лиц) напротив, будучи осведомленным о биографии народного избранника, явился на дуэль, добавив себе «очков».



Когда все же состоится встреча (и состоится ли) между Ширшиковым и Гориславцевым, который, как боевой офицер, навряд ли простит оскорбление в свой адрес, неизвестно.



Конфликт между Ширшиковым и Гориславцевым начался с обсуждения храма Большой Златоуст. Ширшиков спросил у депутата, являются ли частью религиозной жизни вонючие бомжи, которые регулярно попрошайничают у храма, после чего Андрей Гориславцев, впрочем, как и, пожалуй, любой православный человек,не выдержал. Очень быстро разговор перешел в межличностную плоскость, и закончился вызовом на дуэль.