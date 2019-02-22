Уралец, который вместе с 12-летним сыном напал на полицейского, получил шесть лет колонии

14:59 | 25.02.2019

фото: cod32.ru

В Ирбите к шести годам в колонии общего режима приговорен 38-летний житель села Ницинского Слободо-Туринского района Николай К. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, публичном оскорблении представителя власти и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.



Инцидент произошел 8 июня 2016 года. Участковый уполномоченный пытался помешать пьяному мужчине сесть за руль. Тот в ответ оскорбил представителя власти нецензурной бранью, ударил его рукой и головой в область лица. Кроме того, сын обвиняемого применил в отношении полицейского слезоточивый газ.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.