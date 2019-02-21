Под Екатеринбургом с рельсов сошёл вагон с углём. Из-за ЧП на ж/д дороге поезда могут задерживаться

11:39 | 23.02.2019

Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области на перегоне Хризолитовый — Арамиль с рельсов сошёл вагон грузового поезда, перевозящего уголь. Инцидент произошёл глубокой ночью. Из-за ЧП на железнодорожном полотне поезда, путь следования которых проходит через данный участок, могут задерживаться.



«Погибших и пострадавших нет. Из-за происшествия имеются незначительные задержки в движении пригородных поездов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Из-за инцидента могут задержаться поезда Челябинск — Санкт-Петербург и Каменск-Уральский — Екатеринбург.



В настоящий момент продолжается устранение последствий ЧП. На месте происшествия работают 60 сотрудников Свердловской железной дороги. Для транспортировки грузового состава прибыл аварийно-восстановительный поезд.