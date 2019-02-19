В Тугулыме и Тавде назначены новые полицейские начальники

18:22 | 22.02.2019

Руководство свердловского полицейского главка провело кадровые назначения в муниципалитетах региона. Так, на должность начальника ОМВД по Тугулымскому району назначен подполковник Дмитрий Балабанов, который ранее возглавлял полицию Невьянска. В Тавде руководителем ОМВД назначен Валентин Миронов (ранее занимал должность начальника полиции города).



На сегодняшний день вакантными остаются должности начальников ОМВД в Богдановиче, Первоуральске и в МО МВД России «Ивдельский».