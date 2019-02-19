Коммунальщики Верхней Салды рискуют попасть под «уголовку»

Сотрудники полиции Верхней Салды проводят проверку МУП «Городское УЖКХ», на которое местные жители пожаловались депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину. Еще в 2017 году всем собственникам нежилых помещений было предложено перезаключить договоры на теплоснабжение. На словах объясняли, что новые договоры заключить собственники обязаны. В результате, по новым договорам людям пришлось осуществлять оплату по нормативу, без учёта показаний счётчика.«Выходило значительно дороже. Более того, платежи по нормативам начали выставлять даже той части потребителей, которая от «убедительного» предложения перезаключить отказалась. Даже несмотря на то, что это противоречило договорным обязательствам потребителей. Суд признал такие действия МУП незаконными. В этой ситуации пострадавшими являются все потребители отопления в нежилых помещениях, что было подтверждено, в итоге, решением Арбитражного суда. Причем в суд подавал... сам МУП, пытаясь заставить заплатить по нормативам ту самую часть "непокорных" собственников!», – рассказывает Дмитрий Ионин.По данному факту он отправил депутатский запрос. Из полиции Верхней Салды пришел, что в ходе проведения проверки установлено, что в действиях должностных лиц МУП «Гор. УЖКХ» могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения»). В настоящее время проверка продолжается.