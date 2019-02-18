Суд принял повторное решение по банкротству Ильи Гаффнера. Вернуть долги все же придется

12:58 | 20.02.2019

Арбитражный суд Свердловской области сегодня, 20 февраля, принял решение о продлении конкурсного производства в рамках дела о банкротстве депутата Заксобрания Ильи Гаффнера. В мае 2018 года оно было завершено, но кредиторы опротестовали это решение.



В феврале 2016 года он был признан банкротом, введена процедура реструктуризации долгов, которые на тот момент перед «Россельхозбанком» составляли более 150 миллионов рублей. В иле 2016 года введена процедура реализации имущества. В мае 2018 года процедура банкротства завершилась, банковская организация так и не дождалась выплаты долга в полном объеме - единственное имущество, которым владел депутат, были два ружья. Их продали за 73 тысячи рублей.



Однако впоследствии определение о завершении процедуры банкротства было отменено Арбитражным судом Уральского округа, и конкурсное производство согласно сегодняшнему решению было продлено, что грозит семье Ильи Гаффнера серьезными финансовыми потерями – несколько недель назад суд арестовал счета и имущество семьи депутата сумму 291 млн рублей.