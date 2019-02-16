Из Екатеринбурга в Пермь начнут ходить прямые автобусы

23:18 | 18.02.2019

Фото: защита-транспорта.рф

Уже с пятницы, 22 февраля, из Екатеринбурга в Пермь начнут ходить прямые автобусные рейсы. Маршрут №1643 Екатеринбург – Пермь будет отправляться с Северного автовокзала дважды в день.



Существенное преимущество нового маршрута в том, что рейсы будут осуществляться экспрессом – то есть избегая лишних остановок. И если нынешние автобусы из Екатеринбурга до столицы Прикамья являются проходящими из Кургана и останавливаются целых 4 раза, то новый маршрут будет следовать прямиком до Перми без остановок. Следовательно, и время пути сократится. Правда, не на много – новые рейсы будут преодолевать путь в 370 километров за 5 часов 45 минут, у прежнего маршрута уходило на это 40 минут.



К тому же, как пояснили сотрудники Северного автовокзала, даже когда автобусный рейс до Перми был не таким привлекательным, билетов на всех желающих всё равно не хватало. Теперь же автобус, который будет ходить дважды в день – в 06:50 и 23:15 – решит проблемы с нехваткой мест для пассажиров.



А 2 марта на Северном автовокзале также откроются новые рейсы № 1464 и 1465 Екатеринбург — Курган. В столицу Зауралья автобусы будут отправляться ежедневно в 4:55. По пути, который займет семь с половиной часов, они будут делать остановки в Шадринске и Каргаполье. Протяженность маршрута составит 384 километра.

