Новости дня
23:18 | 18.02.2019
Фото: защита-транспорта.рф
Из Екатеринбурга в Пермь начнут ходить прямые автобусы
Существенное преимущество нового маршрута в том, что рейсы будут осуществляться экспрессом – то есть избегая лишних остановок. И если нынешние автобусы из Екатеринбурга до столицы Прикамья являются проходящими из Кургана и останавливаются целых 4 раза, то новый маршрут будет следовать прямиком до Перми без остановок. Следовательно, и время пути сократится. Правда, не на много – новые рейсы будут преодолевать путь в 370 километров за 5 часов 45 минут, у прежнего маршрута уходило на это 40 минут.
К тому же, как пояснили сотрудники Северного автовокзала, даже когда автобусный рейс до Перми был не таким привлекательным, билетов на всех желающих всё равно не хватало. Теперь же автобус, который будет ходить дважды в день – в 06:50 и 23:15 – решит проблемы с нехваткой мест для пассажиров.
А 2 марта на Северном автовокзале также откроются новые рейсы № 1464 и 1465 Екатеринбург — Курган. В столицу Зауралья автобусы будут отправляться ежедневно в 4:55. По пути, который займет семь с половиной часов, они будут делать остановки в Шадринске и Каргаполье. Протяженность маршрута составит 384 километра.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
18.02.2019
23:18 | 18.02.2019
Из Екатеринбурга в Пермь начнут ходить прямые автобусы
23:02 | 18.02.2019
В Екатеринбурге «Автомобилист» одержал победу над «Нефтехимиком» 5:3
22:52 | 18.02.2019
Уже завтра в Екатеринбурге стартует Первый Всероссийский форум отцов
21:21 | 18.02.2019
В Екатеринбурге на первоклассницу напала свора бродячих собак: искусали руку и загрызли той-терьера школьницы
20:17 | 18.02.2019
РМК рассказала об улучшении социальных условий для жителей Карабаша
18:27 | 18.02.2019
Пермяков приглашают на любительскую лыжную гонку Perm Ski
18:15 | 18.02.2019
Пермский проект «Золотой резерв» стал лучшим в России в области развития человеческого капитала
17:45 | 18.02.2019
Автобус 039 будет ходить до остановки «НПЦ Онкология»
17:25 | 18.02.2019
Суд повторно вернул дело экс-директора уралмашевской УК в прокуратуру
17:17 | 18.02.2019
На Урале вынесен приговор заключенным ИК-3, избившим пять человек
17:01 | 18.02.2019
Мэр Екатеринбурга взял под личный контроль ситуацию с школами
16:43 | 18.02.2019
В Кольцово у пассажира из Китая изъяли партию сигарет
16:19 | 18.02.2019
Русская медная компания рассказала о своих экологических проектах
16:15 | 18.02.2019
Свердловские юноши-боксеры показали впечатляющий результат на Первенстве по УрФО
15:55 | 18.02.2019
Для уральских полицейских провели семинар по противодействию терроризму
15:40 | 18.02.2019
Сумма предоставленных пермякам ипотечных кредитов в 2018 году выросла почти наполовину
15:19 | 18.02.2019
Жителей Пермского края предупредили о падении ступеней ракеты
15:08 | 18.02.2019
Житель Перми оштрафован за нарушение авторских прав
14:59 | 18.02.2019
Пять лет без отопления: СКР начал проверку из-за замерзающей семьи в свердловском поселке
14:27 | 18.02.2019
Глава Перми проведет прием горожан в Новых Лядах
14:19 | 18.02.2019
«Горьковка» приглашает любителей французского и немецкого
14:15 | 18.02.2019
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров
13:58 | 18.02.2019
Следователи проверяют информацию об издевательствах над женщиной-инвалидом в Березовском
13:34 | 18.02.2019
Екатеринбургскую думу посетят шесть депутатов Госдумы
13:18 | 18.02.2019
Представители мотоциклетной федерации побывали на горе Белой, где пройдет первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу
12:47 | 18.02.2019
В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в вымогательстве. Полиция ищет пострадавших
12:34 | 18.02.2019
Улицу Куйбышева в Кургане перекроют на месяц из-за аварии на изношенном коллекторе
12:32 | 18.02.2019
Новый геронтологический центр в Перми строится с опережением графика
12:17 | 18.02.2019
В Перми ожидается переменчивая погода
12:10 | 18.02.2019
В массовом ДТП на Кольцовском тракте пострадали женщина и ребенок