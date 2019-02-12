«Надгробия» из ЦПКиО не уберут, но асфальт заменят на лужайки: жители Екатеринбурга обсудили проект модернизации парка им. Маяковского

19:44 | 16.02.2019

Фото: svcomercio.info

Сегодня в администрации Екатеринбурга активные горожане обсудили концепцию развития парка им. Маяковского. Если суммировать все высказанные предложения, то можно сказать: в ближайшем будущем ряд дорожек и аллей ЦПКиО освободят от старого асфальта, заменив его на гравий, а всю территорию поделят на тематические секторы.



Мнения горожан сошлись на следующем варианте разделения парка на зоны: речная зона, лес, зона луга и партерный парк. В партерном парке предлагают сконцентрировать детские площадки, зону кафе и ресторанов, спортивные площадки и пункты проката.



Интересно, что подарок от прежнего директора ЦПКиО Романа Шадрина — монументы на «Аллее памяти» — в ближайшем будущем убирать не будут. Чиновники решили их сохранить. А ведь в своё время только ленивый не высказался с критикой по поводу габаритов и формы данных надгробий, которые больше напоминают могильные плиты, нахождение которых в главном парке отдыха неуместно. Единственно, что асфальта вокруг «могилок» станет меньше – его обещают заменить зелёными лужайками.



Кроме этого, авторы концепций развития ЦПКиО предлагают построить в культурной зоне парка лекторий, окружив его оранжереей, а все входы в парк оформить в одном стиле.



По словам мэра города Александра Высокинского, на развитие ЦПКиО в ближайшие два-три года потребуется 1, 5 миллиарда рублей. Но городской бюджет способен потянуть только треть от этой суммы. Остальное — за бизнесом.



Пока окончательная концепция развития ЦПКиО не утверждена, горожане могут оставлять свои предложения на официальном сайте администрации Екатеринбурга. Чиновники обещают услышать и учесть каждое мнение.