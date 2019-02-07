Молочная авария: на трассе Екатеринбург - Тюмень грузовик с молоком влетел в автовоз

Сегодня, 10 февраля, на 77 километре трассы Екатеринбург - Тюмень грузовик с молоком въехал в движущийся впереди автовоз и улетел в кювет. В результате ДТП повреждены оба транспорта и новые Lifan, которые переводил автовоз.Причиной столкновения стало то, что водитель «молочного» грузовика не соблюдал дистанцию до движущегося впереди транспорта. Когда автовоз остановился, автолюбитель отреагировать не успел, что и повлекло за собой ДТП.Информация о пострадавших не поступала.