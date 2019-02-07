Два жилых дома за ночь сгорели сегодня в Верхней Сысерти

15:10 | 10.02.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 10 января, в Свердловской области в посёлке Верхняя Сысерть за ночь сгорело два частных жилых дома.



Первое сообщение о возгорании дома на улице Октябрьской поступило в диспетчерскую МЧС сразу после полуночи, в 00:03.



К месту пожара выехали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Уже в 00:29 пожарные ликвидировали открытое горение, а ещё два часа спустя, в 02:15 были завершены работы по проливке и разбору сгоревших конструкций. Несмотря на оперативность, проявленную огнеборцами, жилой дом площадью 90 м. кв. сгорел.



Спустя два часа, в 02:39 поступило ещё одно сообщение о пожаре. На этот раз горел частный дом на улице Советской.



На место очередного ЧП выехали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Не смотря на то, что пожарные за 10 минут успели не только приехать, но и локализовать огонь, а уже в 03:05 полностью ликвидировать открытое горение, жилой дом, площадью 60 кв. м., сгорел практически полностью. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04:37.



Причины возгораний устанавливаются. Информации о пострадавших нет.