В Ревде «Лыжню России» перенесли на 16 февраля из-за ОРВИ

18:00 | 7.02.2019

park72.ru

В городском округе Ревда традиционную гонку «Лыжня России» переносят с 9 на 16 февраля, соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Ирина Тейшева. Причиной стала высокая заболеваемость ОРВИ: с 4 февраля в округе введены ограничения на проведение массовых мероприятий.



В Екатеринбурге переносить мероприятия пока не собираются. Гонка состоится 9 февраля. Ранее мы сообщали, что, по состоянию на 4 февраля, в 41 муниципалитете Свердловской области эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен на 20% и более.