Задержан подозреваемый в кражах из садовых домиков в Серове

10:59 | 6.02.2019

пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

По подозрению в серии краж из садовых домиков в Серове задержан 39-летний мужчина. Его обвиняют в совершении не менее 11 подобных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Заявления о взломах садовых домиков начали поступать в полицию в ноябре 2018 года. Преступления совершались в коллективных садах в микрорайоне Медянкино и в районе аэропорта.



Подозреваемого удалось установить по оставленным следам пальцев и обуви. Свои действия мужчина объяснил тяжелым материальным положением и пристрастием к алкоголю.