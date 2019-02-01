Екатеринбургские синхронистки ДЮСШ «Юность» выиграли Кубок Франции

11:32 | 3.02.2019

Фото: пресс-служба СК и ДЮСШ «Юность»

Вчера, 2 февраля, спортсменки из екатеринбургской команды ДЮСШ «Юность» заняли первое место среди 13 претендентов в Кубке Франции по синхронному фигурному катанию на коньках. Позади остались США и Финляндия.



Соревнование проходило в городе Руана два дня. 1 февраля девушки после короткой программы занимали второе место в общем зачёте, однако следующий день ознаменовался успехом.



Напомним, на счету у свердловских синхронисток много побед: в 2017 спортсменки выиграли чемпионат мира в Канаде.