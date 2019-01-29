В Екатеринбурге проходит третий этап кубка России по сноуборду

17:22 | 31.01.2019

yandex.ru

Сегодня в Екатеринбурге, на горнолыжном комплексе «Уктусские горы», стартовал третий этап кубка России по сноуборду в таких дисциплинах как слоуп-стайл и биг-эйр. Основная часть соревнований пройдет завтра, 1 февраля.



Участники должны выполнить серию акробатических прыжков на перилах и трамплинах. Критерием оценки является сложность и нестандартность трюков. Жители города могут стать зрителями соревнований.



Следующие этапы кубка России пройдут на Сахалине и в Санкт-Петербурге, а финал состоится в конце марта в Сочи.