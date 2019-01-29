Очередная волна «минирований» прокатилась сегодня по Екатеринбургу

Фото: E1.RU

Фото: E1.RU

Как сообщает сегодня портал E1.RU, результатом первого звонка, точнее сообщения о минировании на электронную почту управляющей компании БЦ «Прогресс», стала эвакуация сотрудников и посетителей вышеуказанного бизнес центра на улице Машиностроителей, 19. Прибывшие на место событий полицейские, быстро оценив ситуацию, вызвали спасателей и немедленно приступили к эвакуации сотрудников расположенных в здании: отделения Пенсионного фонда, отделений нескольких банков и магазинов.Кроме того, по данным управления образования Екатеринбурга предоставленных изданию Znak.com, сообщения о минировании также поступили на электронную почту шести школ города: № 184, 171, 168, 64, 93, 18. Стоит отметить, что учеников в образовательных учреждениях не было из-за карантина по гриппу, введённого днём ранее. Учителя и административный персонал учебных заведений был быстро эвакуирован.Ещё одно сообщение о минировании поступило в центральную городскую больницу Березовского, откуда были эвакуированы 100 сотрудников и 250 пациентов.Результатом следующего сообщения стала эвакуация персонала и посетителей Детской городской больницы № 15 по адресу Победы, 43.Одновременно с сообщениями о минировании в Екатеринбурге, волна лжеминирований идет в Перми, Самаре, Уфе и Волгограде.Напомним, предыдущая волна сообщений о минировании прокатилась по Екатеринбургу два дня назад — 29 января. Тогда появились сообщения о «минировании» нескольких больниц. Кроме того «заминировали» торговый центр «Куприт» в Верхней Пышме, здание администрации Среднеуральска и общежитие № 2 УрГПУ, все помещения которого были проверены силами службы безопасности и самими студентами.