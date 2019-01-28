Садовый дом загорелся сегодня ранним утром в Ревде

10:18 | 30.01.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 30 января, в Свердловской области в городе Ревда на улице Крылова загорелся садовый дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огонь повредил чердачное покрытие, кровлю, стены и домашнее имущество.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП работали две единицы техники и шесть человек личного состава. Разбор сгоревших конструкций уже завершен.



Информации о пострадавших нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.