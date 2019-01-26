В Свердловской области за вечер сгорело два жилых дома и баня с автомобилем

06:57 | 28.01.2019

Вечером 27 января в поселке Бобровский Сысертского городского округа сгорел частный жилой дом площадью 90 кв.м на 2-х хозяев. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, ЧП произошло на улице Красноармейская. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава.



Также вечером 27 числа сгорел садовый дом площадью 36 «квадратов» в коллективном саду за Широкой Речкой по улице Косотурская в Екатеринбурге. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 16 человек личного состава.



Еще один пожар произошел в поселке Кузино Первоуральского городского округа на улице Победы. Здесь на площади 160 кв.м сгорели надворные постройки, баня, автомобиль «Toyota» и кровля частного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 4 человека личного состава, в том числе добровольная пожарная охрана.