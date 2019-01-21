Первенство и чемпионат УрФО по карате прошли в Екатеринбурге в минувшую субботу

Вчера, 26 января, в Екатеринбурге состоялись первенство и чемпионат УрФО по карате. Главные призы - путёвки на всероссийские соревнования.Участие приняли спортсмены из шести регионов: Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Призеры получат звание кандидатов в мастера спорта, а победители - звание мастеров спорта.По результатам соревнования, на первенство и чемпионат России по карате отправятся участники, занявшие первые и вторые места. Среди них девять свердловчан.