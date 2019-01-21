Антон Швалев покидает думу Екатеринбурга и уезжает в Омск

15:08 | 26.01.2019

Фото: ura.ru

Новая неделя, как впрочем, и новый год, для городской думы Екатеринбурга начнется с персональных изменений в составе. Во вторник, 29 января, на первом в 2019 году заседании законотворческого органа города будет рассмотрен вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Антона Швалева, представляющего партию «Справедливая Россия».



Официальная причина такого решения, пока ещё депутата, не известна, и будет оглашена непосредственно на заседании думы. Однако как говорят коллеги Швалева по партии, он переезжает работать в Омск. Как сообщали ранее омские СМИ, Антон Швалев станет вице-мэром.



Напомним, начало массового исхода справедливороссов из Свердловской в Омскую область положил Александр Бурков, назначенный, а затем и выбранный губернатором региона. Следом за Бурковым на работу в Омскую область перебрался депутат свердловского заксобрания Андрей Жуковский, ставший главой АО «Омскэлектро». Затем в Омск уехал депутат екатеринбургской думы Илья Лобов, теперь он министр природных ресурсов Омской области, сейчас туда же перебирается Швалев. Как говорят источники в «Справедливой России», этим массовый переезд партийцев не закончится. Следующим, четвёртым по счёту, сложит с себя полномочия досрочно, и переберётся на работу в Омскую область депутат городской думы Среднеуральска от «Справедливой России» Виталий Сухов. Как утверждают источники в администрации Омска, Сухов станет заместителем назначенного вчера, 25 января, директора департамента имущественных отношений города Дмитрия Махини.