Арамильский застройщик Захар Ивачев скрылся от силовиков. Его объекты будет достраивать «Атомстройкомплекс»

15:30 | 24.01.2019

Группа компаний «Форум-Групп», АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» и ООО «Новая строительная компания» могут принять участие в завершении строительства многоквартирных домов в Арамиле. Проект начинали еще ООО «Лоджик-Девелопмент» и ООО «ИГК Лоджик-Девелопмент», но летом 2017 года строительство объектов было полностью приостановлено. В результате от действий застройщиков пострадали 300 граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ведомстве отмечают, что на данный момент остается неясной ситуация по 4 многоквартирным домам (пос. Светлый, д. 12, д. 40, д. 43, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 124). В прокуратуре держат вопрос на контроле. Так, в декабре 2018 года силами инвестора - ООО «Союз» (группа компаний «ТЭН») - завершено строительство и введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома по ул. Текстильщиков, 6 в г. Арамиль и в пос. Светлый, д. 8/3. При этом 124 «дольщика» стали обладателями долгожданного жилья.



Вопрос завершения строительных работ на оставшихся 4 объектах неоднократно рассматривался на заседаниях координационной комиссии. По результатам очередного, состоявшегося 15 января, было принято решение об оказании мер поддержки гражданам в виде денежных компенсаций либо квартир, находящихся в собственных жилищных фондах новых вышеперечисленных инвесторов. Всего предстоит оказать помощь оставшимся 176 гражданам.



Напомним, что по материалам прокурорской проверки в 2017 году возбуждено уголовное дело в отношении владельца «Лоджик-Девелопмент» Захара Ивачева по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сам Ивачев скрылся от следствия, он объявлен в розыск.



Также, органом предварительного следствия на основании выделенных материалов из вышеуказанного уголовного дела возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в совершении которого подозреваются руководители ООО «КРТ-Недвижимость».