В Ревде продолжается модернизация теплосетевого хозяйства за счет инвесторов-частников

12:54 | 21.01.2019

В Ревде в рамках концессионного соглашения по модернизации теплосетевого хозяйства. за счет частных инвестиций проведена реконструкция 800-метрового участка магистральной сети и выполнены подготовительные работы по строительству водоподготовительной установки для использования теплоносителя. Затраты инвестора составили 15,7 миллиона рублей.



В текущем году, сообщили в региональном МинЖКХ, концессионер планирует завершить строительство водоподготовительной установки, реконструировать центральный тепловой пункт и продолжить замену ветхих сетей. Объем затрат на указанные мероприятия составит 178 миллионов рублей. В итоге, рассчитывают специалисты, потери ресурса в сетях города снизятся на 6 %, аварийность - на 10 %.



Концессионное соглашение между администрацией Ревды и Единой теплоснабжающей компанией (ЕТК) было заключено в июне 2018 года с целью нормализации коммунальных услуг населению и уходу города от неэффективных источников теплоснабжения и горячего водоснабжения. Срок действия договора составляет 30 лет, объем инвестиций в инфраструктуру - 465 миллионов рублей.



Для повышения эффективности и качества коммунальной услуги летом 2018 года муниципалитет построил собственную газотурбинную станцию и вместе с еще 111 объектами теплоснабжения передал ее в управление концессионеру. Тогда же, на первом этапе реализации соглашения, ЕТК заменила свыше километра сетей, провела ревизию и ремонт котельных.



В целом на начало 2019 года в сфере ЖКХ Среднего Урала реализуется 40 концессий на сумму 20,4 миллиарда рублей.