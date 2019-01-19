Квартира в пятиэтажном доме загорелась сегодня в Ревде

21:21 | 20.01.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 20 января, в Ревде на улице Российская загорелась квартира в пятиэтажном доме. На площади 12 квадратных метром огонь повредил домашнее имущество, стены, пол и потолок.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава.



Информации о пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.