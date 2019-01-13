В полку бывших свердловских депутатов в Омской области ожидается пополнение

13:49 | 16.01.2019

Ещё один свердловский депутат, четвёртый по счёту, собрался сложить с себя полномочия досрочно, и перебраться на работу в Омскую область. На это раз это депутат городской думы Среднеуральска от «Справедливой России» Виталий Сухов.



По словам источника в региональном отделении партии, Сухов получил предложение о трудоустройстве от местного губернатора Александра Буркова, и намерен в течение ближайшего времени подать заявление о досрочном сложении с себя депутатских полномочий.



О том, какая должность была предложена Сухову губернатором Омской области, не известно, но предполагается, что он станет руководителем одного из структурных подразделений мэрии Омска.



Напомним, что ранее на работу в Омскую область перебрались – депутат свердловского заксобрания Андрей Жуковский, ставший главой АО «Омскэлектро». Депутат екатеринбургской думы Илья Лобов, теперь он министр природных ресурсов Омской области. В конце декабря 2018 года туда же переехал Антон Швалев, избранный в сентябре 2018 года в городскую думу Екатеринбурга, и, кстати, до сих пор не сдавший свой депутатский мандат.



Стоит отметить, что все они являются представителями партии «Справедливая Россия».