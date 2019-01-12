Уральцам бесплатно покажут японские фильмы

17:12 | 14.01.2019

yakutiamedia.ru

С 19 января по 2 февраля в Свердловской области пройдет фестиваль японского кино и культуры. Он охватит пять городов: Верхотурье (19 января), Серов (20 января), Арамиль (26 января), Верхний Тагил (27 января) и Полевской (2 февраля).



Так, в указанных городах жители смогут бесплатно посетить показы двух фильмов: драмы «Сказка о самурайской кухне. История о настоящей любви» и семейного фильма «Мамесиба». Кинокартины представят на оригинальном языке с русскими субтитрами.



Кроме того, до показов в кинотеатрах проведут мастер-классы по каллиграфии, оригами, искусству фехтования, Кюдо - стрельбе из традиционного японского лука.