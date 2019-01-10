Пропавший 2 января после ухода из ночного клуба житель Ревды найден мёртвым

19:33 | 12.01.2019

Место где было найдено тело молодого человека. Фото: портал Ревда-инфо.ру

Как сообщает портал Ревда-инфо.ру, 29-летний Максим Шаблыкин, ушедший ночью 2 января из клуба «Неон» на улице Клубной в Ревде, и пропавший, сегодня, 12 января, найден мёртвым.



«Тело обнаружил отец погибшего в ходе целенаправленных поисков. Раньше в этом районе искали, но погибший лежал в стороне от дороги, его припорошило снегом, поэтому и не заметили», — сообщил изданию руководитель Следственного отдела по Ревде СКР Денис Ахметсафин.



По словам очевидцев, когда молодой человек уходил из клуба, он был пьян, кроме того, уходя, он оставил в клубе шапку и куртку. До дома он не дошёл.



С 3 января к поискам Максима Шаблыкина подключились волонтеры из Ревды и Екаетринбурга, узнавшие о пропаже из поста в социальной сети во «ВКонтакте». Большая группа волонтеров поискового отряда «Прорыв» из Екатеринбурга обыскала район, в котором находился клуб, со служебными собаками. Были проверены все адреса, где мог бы находиться молодой человек. Несколько раз поисковики прочесывали лес в окрестностях Ревды. Но всё было тщетно.



И вот сегодня, тело молодого человека было найдено за автосервисом, недалеко от хлебозавода в Ревде, отцом Максима.



По информации представителя следственного комитета, внешних признаков насильственной смерти на теле нет. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и установит точную причину смерти молодого человека.