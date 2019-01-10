В Свердловской области охотник принял егеря за лося и случайно застрелил его

19:06 | 12.01.2019

Фото: romanwhite.ru

В Свердловской области в районе Сухого Лога произошёл трагичный эпизод. Вместо лося охотник по случайности застрелил егеря, который занимался загоном животного. Перепутав автомобиль егеря с рогатым, охотник попал пулей в жизненно важные органы загонщика, отчего мужчина скончался.



— Охота проводилась на законных основаниях с участием егеря, который был загонщиком, — рассказали в следственном комитете по Свердловской области. — Один из охотников, 53-летний мужчина, который стоял на номере (то есть в засаде. — Прим. ред.), спутал вдалеке лося с машиной загонщика и выстрелил, попав в 66-летнего егеря, который от причинённого огнестрельного ранения скончался.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Тело погибшего направлено для судебно-медицинской экспертизы. Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления.



— На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Личности всех участников непреднамеренной криминальной драмы были установлены. Орудие преступления изъято. Это зарегистрированный охотничий карабин «Лось», калибра 7,62 мм, — подчеркнул начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Похожий случай в сентябре 2017 года произошел в окрестностях Екатеринбурга. В лесу около Березовского пьяный браконьер застрелил случайного прохожего, приняв его за лося. За это мужчину посадили в колонию на два года.

