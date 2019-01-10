В Свердловской области охотничьи инспекторы спасли трех замерзших лебедей-шипунов

Государственные инспекторы департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области в этом зимнем сезоне спасли уже три лебедя-шипуна. По сообщениям неравнодушных граждан, инспектора выезжали на место, подбирали их обессиленными и замерзшими на водоемах в окрестностях Каменска-Уральского, Артемовского и Серова. Все три спасённые птицы доставлены в центр реабилитации хищных птиц «Холзан» в Сысерти. Центр специализируется на выхаживании раненых, больных и осиротевших диких птиц для возврата их в естественную среду обитания.«Если к весне птицы окрепнут, то в апреле-мае после таяния снега по договоренности с центром мы выпустим лебедей на волю», - говорит заместитель начальника отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира департамента Вячеслав Теплоухов.Госинспекторам Департамета приходится выручать и других попавших в беду диких животных. Так, весной охотничьим инспекторам люди приносят косулят и лосят. Их приходится отдавать в организации, которые могут обеспечить соответствующие кормление и уход. В прошлом году были пристроены два лосенка и один косуленок. Взял их арамильский «Парк Сказов» «Холзан». Вернуться в дикую природу они уже не смогут, потому что за время взросления сильно привыкают к человеку и практически не умеют добывать себе пропитание самостоятельно.