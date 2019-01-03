Новости дня
14:22 | 8.01.2019
Школьник из Ревды, спасший из огня своих близких, будет представлен к награде
Инцидент, который благодаря действиям школьника имел счастливый конец, произошел 3 января. Рано утром на веранде дома, где Сергей со своими братом и сестрой гостили у бабушки с дедушкой на новогодних каникулах, вспыхнул пожар. К моменту, когда все проснулись, покинуть дом через двери было уже не возможно – веранда, на которую выходила дверь из дома была охвачена огнём. Бабушка мальчика попыталась открыть дверь, ведущую из дома на веранду, и получила сильные ожоги. Дедушка смог закрыть дверь, но при этом тоже получил ожоги, после чего самостоятельно выбрался из горящего дома через окно. Помочь остальным выбраться из дома он не мог из-за полученных ожогов. Именно в этот момент помогать близким, выбираться из огненного плена, стал Сергей. Сначала он вывел через оконный проём получившую ожоги бабушку, а затем вернулся в горящее строение, и помог выбраться 13-летнему брату и 11-летней сестре, передавая их через окно подоспевшим на помощь соседям. Только после этого мальчик сам покинул горящий дом.
По словам заместителя начальника 65-й пожарно-спасательной части Ревды Василия Стерхова, Сергей действовал смело и решительно. После того как он помог покинуть горящий дом своим родственникам, мальчик помог пожарным, описав планировку дома и указав, где могут находиться ценные вещи и документы, которые необходимо спасти от огня.
© «Вечерние Ведомости»
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