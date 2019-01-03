19:48 | 7.01.2019

Фото: tagilka.ru

С сегодняшнего дня, 7 января, в Нижнем Тагиле стартовало первенство России по лыжному двоеборью среди юниоров. На соревнования приехали 80 спортсменов из 13 регионов России.



Победитель соревнований в Нижнем Тагиле получит право принять участи в мировом первенстве, которое состоится в Финляндии 21-27 января.



Соревнования в Нижнем Тагиле завершатся в четверг, 10 января.