Этим летом Екатеринбург примет международный боксёрский форум: «Дерутся все!»

18:41 | 1.01.2019

Фото: Е1

Этим летом Екатеринбург примет международный боксёрский форум, в рамках которого состоятся мужской и женский чемпионаты. Об этом сообщает генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.



«Мы будем повышать планку в следующем году. В Екатеринбурге в июне пройдет Международный боксерский форум. Основные мероприятия - мужской и женский чемпионаты мира», – сказал Кремлев.



Первый Международный боксерский форум прошёл ещё в начале прошлого года в Сочи. В рамках форума состоялся полуфинальный бой Всемирной боксёрской суперсерии между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.