Инспекторы ГИБДД задержали полицейского из Первоуральска с двумя тушами лося

В Свердловской области сотрудник ОМВД Первоуральска был накануне вечером задержан инспекторами ГИБДД на 298 км Пермского тракта. В прицепе внедорожника премиум-класса «Ниссан Патрол» полицейские обнаружили у своего коллеги два мертвых лося, при этом лицензия на отстрел, по некоторым данным, была выдана на другого человека и лишь на одну тушу. Об этом veved.ru стало известно из собственников источников в силовых структурах региона.По данным издания – задержанным является Андрей Подгорбунских, он работает в дежурной части ОМВД Первоуральска (начальник подразделения Олег Грехов в настоящее время находится под следствием по обвинению в получении взятки). При себе у него имелось ружье. После задержания на место оперативно прибыл госохотинспектор.В настоящее время решается вопрос о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).После публикации начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил нам, что в ходе проведенной проверки было установлено, что никаких нарушений, связанных с охотой, не установлено.Редакция издания будет следить за развитием событий.