Новости дня
13:50 | 31.12.2018
Инспекторы ГИБДД задержали полицейского из Первоуральска с двумя тушами лося
По данным издания – задержанным является Андрей Подгорбунских, он работает в дежурной части ОМВД Первоуральска (начальник подразделения Олег Грехов в настоящее время находится под следствием по обвинению в получении взятки). При себе у него имелось ружье. После задержания на место оперативно прибыл госохотинспектор.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).
После публикации начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил нам, что в ходе проведенной проверки было установлено, что никаких нарушений, связанных с охотой, не установлено.
Редакция издания будет следить за развитием событий.
© «Вечерние Ведомости»
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