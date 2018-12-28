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15:41 | 30.12.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Шесть ледовых переправ начали полноценно функционировать в Свердловской области, на очереди ещё восемь

Шесть ледовых переправ открыты и начали полноценно эксплуатироваться на севере Среднего Урала. Они функционируют на реках Тавда и Сосьва в Серовском, Таборинском и Гаринском районах Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, все переправы прошли техническое освидетельствование специалистами государственной инспекции по маломерным судам и признаны безопасными для эксплуатации.

Три переправы Серов-Магина, Серов-Марсяты и Серов-Красный Яр действуют на реке Сосьва в Серовском городском округе и обеспечивают жизнедеятельность населения одноименных населённых пунктов в зимний период. Грузоподъёмность первой переправы составляет 5 тонн, двух других – по 10 тонн.

Две переправы открыты в Таборинском ГО: Чеур-Озерки, Кузнецово-Пальмино. Грузоподъемность этих переправ 20 тонн и 30 тонн соответственно.

Ещё одна, шестая, является технологической переправой, она создана на реке Тавде в Гаринском ГО на 739 км автодороги село Берёзовое – село Крутое, и в большей степени служит для вывоза леса.

В сообщении пресс-службы ГУ МЧС отмечается, что для обеспечения безопасности все переправы обозначены маркировочными вехами. Помимо этого на месте выставлен пост регулирования со шлагбаумом и пунктом для обслуживающего персонала.

Стоит отметить, что в январе-феврале 2019 года в Свердловской области планируется открытие еще 8 ледовых переправ на реках Сосьва, Лозьва, Тавда и Пелым.

© «Вечерние Ведомости»

 


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