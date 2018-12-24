Жертву избили и подожгли: двух уральцев осудили за покушение на убийство

11:00 | 26.12.2018

sb.by

В Березовском вынесли приговор двум жителям поселка Зайково Ирбитского района: 38-летнему Александру Куликову и 27-летнему Петру Яговцу. В зависимости от роли они признаны виновными в покушении на убийство, укрывательстве преступления, угоне и умышленном уничтожении чужого имущества.



Обвиняемые и их жертва работали вместе на стройке в коттеджном поселке Европа-2 в Березовском. 18 июля 2017 года мужчины распивали спиртное, и между ними завязалась драка, в ходе которой один из строителей потерял сознание. Двое других, подумав, что коллега умер, решили избавиться от трупа. Они положили тело в багажник автомобиля, но, так как оба не умели водить, далеко уехать не удалось – машина попала в кювет. Тогда подельники ее подожгли.



Отметим, что смерть мужчины наступила от отравления угарным газом, то есть до этого он был жив.



Суд приговорил Куликова к 10 годам 5 месяцам строгого режима, Яговца – к 5 годам 10 месяцам общего режима. Кроме того, в пользу отца погибшего будет взыскано 600 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.