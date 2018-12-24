МегаФон» и правительство Тюменской области договорились о совместном развитии цифровой экономики

01:09 | 26.12.2018

В ближайшие пять лет в Тюменской области запустят новые телеком-разработки и ускорят развитие услуг связи. Оператор цифровых возможностей «МегаФон» и правительство Тюменской области подписали соглашение о взаимодействии по внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в различных сферах экономики региона.



Губернатор Тюменской области Александр Моор и директор «МегаФона» на Урале Валерий Величко договорились о сотрудничестве по инновационным проектам и цифровым технологиям, в том числе, по запуску отдельных элементов «умного города». Чтобы совершенствовать телеком-инфраструктуру, руководство региона и эксперты связи будут привлекать научный потенциал тюменских вузов.



Одно из предложенных решений «МегаФона» – проект по цифровизации медицины, направленный на повышение качества и доступности врачебной помощи, увеличение продолжительности жизни тюменцев. Также, в рамках развития «умных городов», особый интерес представляет сфера транспорта – использование геоаналитических данных для планирования городской инфраструктуры, внедрение «интеллектуальных» остановочных комплексов, «умного» транспорта.



«Один из наших приоритетов на сегодня - создание условий для развития цифровой экономики, для чего необходимо обеспечить доступность и повсеместное использование цифровых технологий органами власти, коммерческим сектором и гражданами. Мы видим значительный потенциал для сотрудничества с операторами связи для обеспечения достижений целей национального проекта «Цифровая экономика РФ». Качественная и доступная связь - это необходимая база для цифрового развития региона, успешной реализации высокотехнологичных и инновационных проектов, в том числе таких как «Умный город». Уверен, что опыт и инновационные наработки компании «МегаФон» будут нами востребованы для решения прикладных задач применения технологий «Умного города» в Тюменской области. Ежедневно «Умный город» генерирует огромный поток данных, который необходимо обрабатывать, анализировать и эффективно использовать. Принимая во внимание все возрастающую ценность этих данных для социально-экономического развития региона, предлагаю также направить наши совместные усилия на развитие сферы управления данными и ее кадровое обеспечение», — высказал мнение губернатор Тюменской области Александр Моор.



Соглашение между оператором и региональным правительством — переход к конкретным действиям по созданию цифровой среды. Ранее департамент информатизации Тюменской области и специалисты «МегаФона» в рамках политики импортозамещения объявили о модернизации информационно-аналитической системы региона. В сфере здравоохранения она позволит отслеживать эффективность медицинских процессов, например, соблюдение сроков назначения лекарств, количество обратившихся в приемное отделение, вести контроль и статистику результатов лечения пациентов, мониторинг эпидемиологической безопасности в области; в другой сфере – общественной безопасности – это функционирование систем «Безопасного города».



«В период с 2015 по 2017 год мы инвестировали 895 миллионов рублей в развитие сети в регионе. Сегодня качественная связь «МегаФона» доступна более 97% жителей Тюменской области. Созданная телеком-инфраструктура — основа для дальнейшего внедрения элементов цифровой экономики. Теперь наша задача — перейти к комплексным smart-решениям в различных отраслях, «умным» городам и регионам. И я думаю, она вполне достижима», — отметил Валерий Величко, директор Уральского филиала компании «МегаФон».



Стороны также договорились о сотрудничестве по дальнейшему развитию телеком-инфраструктуры в малых населенных пунктах и на труднодоступных территориях. Для этого будет создана рабочая группа с привлечением консультантов, профильных экспертов.