В Екатеринбурге операторы связи поздравили воспитанников детсадов с Новым годом

Сегодня днем в двух екатеринбургских детских садах – № 466 компенсирующего вида (Верх-Исетский район) и № 239 «Золотое яблоко» (Октябрьский район) – прошли первые новогодние утренники. Праздник был организован при содействии «Уральской ассоциации операторов связи» – некоммерческой организации, созданной инициативной группой ведущих провайдеров региона.В садике № 466, где преимущественно обучаются воспитанники с нарушениями речи и зрения, дети подготовили для Деда Мороза и Снегурочки стихотворения, а сказочные персонажи подарили ребятишкам спортивный инвентарь. Дед Мороз и Снегурочка при помощи педагогов организовали игры, вместе пели песни и водили хоровод.Не менее рады гостям были и в садике № 239, где дети также были довольны подарками. Дед Мороз и Снегурочка поиграли с воспитанниками в подвижные игры и пообещали прийти в гости в следующем году.«Посещение детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях, уже стало традиционным мероприятием для операторов связи. Дети пообещали быть примерными, слушаться родителей, и мы им желаем всего самого теплого, желаем новогоднего настроения, чтобы сбылись их мечты и, конечно, оставаться послушными девчонками и мальчишками», – отметили в «Уральской ассоциации операторов связи».