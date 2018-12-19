Свердловским городам передали 41 новый автомобиль скорой помощи

17:06 | 21.12.2018

v-kurse.ru

19 муниципальных образований Свердловской области получили новые автомобили скорой помощи. Среди получателей – медицинские учреждения Артемовского, Сысерти, Алапаевска, Богдановича, Режа, Талицы, Сухого Лога, Березовского, Ирбита и других городов. Всего муниципалитетам передан 41 автомобиль класса B и С.



«Замена парка машин не только позволяет ускорить прибытие бригад к пациентам на дом, но и сокращает время доставки особо тяжелых пациентов в областные клиники для оказания медпомощи на более высоком уровне», – сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.



Отметим, что закупка автомобилей скорой помощи осуществляется за счет областного и федерального бюджетов.