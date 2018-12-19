Шесть событийных мероприятий Свердловской области получат господдержку в 2019 году

12:02 | 20.12.2018

На фото: ультрамарафон Ural Ultra-trail, источник: marathonec.ru

Три миллиона рублей будет выделено из бюджета Свердловской области в 2019 году на поддержку событийных туристических мероприятий. Совет по развитию туризма получил от организаторов рекордное количество заявок – 356, победили шесть из них. Это фестиваль камня «Самоцветная сторона» в старинном уральском селе Мурзинка, посвященная 160-летию Александра Попова «Ночь радио» в Краснотурьинске, фестиваль-шоу «Небо Евразии» в Екатеринбурге, международный казачий фестиваль «Арамильская слобода», а также этап чемпионата России на мотоциклах с колясками в Ирбите и горный ультрамарафон Ural Ultra-trail 2019.



Средства, выделяемые из бюджета, потратят на оборудование, транспорт, пиар, приглашение экспертов и хедлайнеров.



Больше всего заявок на господдержку поступило из Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Алапаевска, Каменска-Уральского, Арамиля, Красноуфимска и Бисерти.