Трех жителей Ревды обвиняют в вымогательстве с применением насилия

10:40 | 17.12.2018

hibiny.com

Трое жителей Ревды предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве под угрозой применения насилия и распространения сведений, позорящих потерпевших.



Следствие считает, что в 2015–2017 годах ревдинцы, полагая, что трое знакомых им местных жителей причастны к незаконному обороту наркотиков, вымогали у них деньги.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, зачастую злоумышленники вывозили своих жертв в малолюдные места, где избивали и заставляли передать денежные средства. Так, одного из потерпевших били молотком и пытались накинуть на шею веревку.



Сейчас уголовное дело по обвинению ревдинцев передано в суд.