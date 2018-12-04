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14:28 | 7.12.2018

Кредитор обанкроченных «Режникеля» и «Уфалейникеля» пытался зайти на предприятия со своим ЧОП. Попытка едва не переросла в силовой конфликт

На территории уральских комбинатов ЗАО ПО «Режникель» и ОАО «Уфалейникель», которые проходят процедуру банкротства, сегодня утром, около 10 часов, едва не произошел силовой конфликт между группой бойцов «Частной охранной организации «Лоцман-ЕК» и командой конкурсного управляющего. Как стало известно изданию, крепкие молодые люди заявили, что теперь они будут осуществлять контроль над предприятиями, предъявив договор на оказание охранных услуг, заключенный между кредитором в лице ПАО «Национальный банк «ТРАСТ» и ЧОО «Лоцман-ЕК» от 7 декабря.

По данным veved.ru, сегодняшняя ситуация стала возможна после того, как «Частная охранная организация «Алькор», у которой был заключен договор охраны с конкурсным управляющим, попыталась в одностороннем порядке уйти с объекта, о чем весьма странно был проинформирован кредитор – ПАО «Национальный банк «ТРАСТ», у которого появлялся повод взять имущество под охрану. На текущий момент удалось добиться временного решения, согласно которому ЧОО «Алькор» пока будет охранять комбинаты, но в самое ближайшее время конкурсный управляющий найдет другой ЧОП.

Кредитор обанкроченных «Режникеля» и «Уфалейникеля» пытался зайти на предприятия со своим ЧОП. Попытка едва не переросла в силовой конфликт


По сути, в случае, если бы события развивались более стремительно, кредитор получил бы контроль над имуществом, что, вероятно, позволило бы ему усилить свои позиции в арбитражных судах, где конкурсные управляющие активно оспаривают сделки, совершенные при участии команды менеджеров «БИН банка», взыскивая убытки с виновных лиц.

При этом, по информации, требующей проверки, после реорганизации «БИН банка», «РОСТ банка», «Траст банка» под началом банка «Открытие» некоторые бывшие менеджеры «БИН банка» перешли на работу в «ТРАСТ банк».

Напомним, что весной 2017 года градообразующее предприятие Режа «Режникель» (входит в группу «Уфалейникеля») уведомил своих сотрудников о массовом сокращении в связи с прекращением работы. На заводе работали 918 человек. Завод был приостановлен из-за нерентабельности производства – из-за истощения ресурсной базы, низких биржевых цен на никель и удорожания кокса. Также в первом квартале 2017 год прекратил свою деятельность ОАО «Уфалейникель».

После прекращения из-за финансовых трудностей работы «Режникеля» на простаивающие площадки были найдены новые инвесторы. Ими выступили ЗАО «Спайдермаш» и ООО «ПК “Арсеналвтормет”». А в октябре 2017 года на «Режникеле» была введена процедура банкротства. Заявление о банкротстве ЗАО «ПО “Режникель”» подал «РОСТ банк», заявив, что долг предприятия перед кредиторами составляет 16,1 млрд руб.

После этого между инвесторами и арбитражными управляющими «Режникеля» возник конфликт – инвесторы попытались оспорить запрет на регистрационные действия купленных ими производственных мощностей предприятия-банкрота. Такие меры были введены арбитражными управляющими из-за подозрений, что инвесторы получили имущество по заниженной в два раза цене.

© «Вечерние Ведомости»

 


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