Страшное ДТП под Ревдой: столкнулись четыре грузовика и две легковушки

21:34 | 6.12.2018

Фото: E1.RU

Сегодня, 6 декабря, вечером под Ревдой произошло массовое ДТП с участием автоцистерны, лесовоза, фуры, небольшого фургона, Toyota Mark II и автомобиля «Лада-Гранта». Образовалась пробка в обоих направлениях.



Больше всего пострадал отечественный автомобиль, где в момент столкновения находились три человека: пожилая пара и мужчина. Серьёзно пострадавших в ДТП нет.



Причины произошедшего выясняются. Из-за аварии и образовавшейся пробки было организовано реверсивное движение.



