Депутаты гордумы Екатеринбурга решили выплачивать себе премии в 25 окладов

21:46 | 5.12.2018

Фото: МК-Урал

После повышения заработной платы мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому в 2,5 раза депутаты городской думы, вероятно, задумались: «Почему ему всё, а нам ничего?» — и решили сделать себе премии, равные 25 депутатским окладам.



Чуть поменьше будут получать муниципальные служащие — 19 должностных окладов из расчета на год. Впрочем, и такие цифры, появившиеся вслед за повышением оклада Высокинского, заставляют немало удивляться.



— Это не общее повышение оплаты труда, — поясняет замглавы города Марина Андрусь. — Система окладов муниципальных служащих не меняется — изменения касаются только поощрения за достижение целевых показателей, установленных главой города и вышестоящими властями.



На 25 окладов смогут рассчитывать оплачиваемые депутаты (их в гордуме всего двое), руководитель горизбиркома, глава Счётной палаты. За особые условия будут премировать и других чиновников — размер варьируется от 160 до 240 % от оклада. Теперь эти предложения в будущий вторник должна утвердить на своём заседании гордума.



Ранее мы сообщали, что мэру Екатеринбурга повысили оклад. Теперь мэр уральской столицы помимо ежемесячных 55 тысяч рублей будет получать почти по 207 тысяч премиальных и процентную надбавку за хранение государственной тайны в размере почти 109 тысяч рублей ежемесячно. Таким образом, за один год Высокинскому удастся заработать более 4,1 миллиона рублей.