«Лыжню России – 2019» в Екатеринбурге проведут в центре города

17:08 | 1.12.2018

«Лыжня России – 2019» в Екатеринбурге сменит площадку. Последние три года массовый лыжный старт проходил на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», но в феврале 2019 года соревнования там провести не удастся: около здания до следующего лета будут ремонтировать парковку. Ремонт начался в связи со строительством конгресс-холла.



По данным издания, организаторы «Лыжни России – 2019» после длительных консультаций решили провести спортивное мероприятие в центре Екатеринбурга – рядом с ККТ «Космос», набережной и спортивным комплексом «Динамо». Как организаторы намерены избежать дорожного коллапса, неизвестно.



По некоторым данным, речи о перекрытии движения, как минимум на проспекте Ленина, не идет. Другие площадки не отвечают условиям проведения лыжных стартов. Впрочем, окончательного решения еще не принято.