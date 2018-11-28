Из-за пьяного водителя в Ревде пострадал ребёнок

Вчера, 29 ноября, в Ревде нетрезвый водитель автомобиля Hyundai на автодороге Ревда – Мариинск – Краснояр влетел в «Ладу-Приору». В результате аварии пострадал ребёнок.«Ладой» управляла женщина. На заднем сиденье находилась восьмилетняя девочка. После столкновения они были доставлены в городскую больницу. В настоящее время здоровью автолюбительницы и её дочки ничего не грозит.Отметим, мужчина, который сидел за рулём Hyundai, в момент аварии уже был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде. Сейчас ему грозит до двух лет лишения свободы.