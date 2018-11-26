Насильник, напавший на девушку у Ботанического сада в Екатеринбурге, предстанет перед судом

15:23 | 29.11.2018

novoye-vremya.com

28-летний ранее судимый житель города Сысерти предстанет перед судом за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



По версии следствия, в ночь на 3 мая текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девушку у Ботанического сада в Екатеринбурге.



Причастность обвиняемого удалось установить с помощью молекулярно-генетической экспертизы. Сейчас дело передано в суд.