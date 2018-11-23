В селе Байкалово запустили новый цех по производству сухого молока

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня дал старт работе нового цеха по производству сухого молока в селе Байкалово, где находится филиал Ирбитского молочного завода.«Создание этого производства на Ирбитском молочном заводе обеспечит продовольственную безопасность нашего региона. Оно во многом определит на годы вперед развитие всей отрасли в Свердловской области», - отметил глава Среднего Урала.Цех будет производить сухое обезжиренное молоко и сухую сыворотку. В сутки здесь можно переработать 100 тонн сырья. Строительство обошлось в 750 млн рублей.Отмечается, что продукция байкаловского филиала позволит частично заместить на рынке импортную продукцию. Кроме того, запуск такого цеха призван поддержать местных производителей, которые смогут сдать излишки сырья для переработки и хранения в сухом виде.