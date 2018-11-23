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14:40 | 27.11.2018
В селе Байкалово запустили новый цех по производству сухого молока
«Создание этого производства на Ирбитском молочном заводе обеспечит продовольственную безопасность нашего региона. Оно во многом определит на годы вперед развитие всей отрасли в Свердловской области», - отметил глава Среднего Урала.
Цех будет производить сухое обезжиренное молоко и сухую сыворотку. В сутки здесь можно переработать 100 тонн сырья. Строительство обошлось в 750 млн рублей.
Отмечается, что продукция байкаловского филиала позволит частично заместить на рынке импортную продукцию. Кроме того, запуск такого цеха призван поддержать местных производителей, которые смогут сдать излишки сырья для переработки и хранения в сухом виде.
© «Вечерние Ведомости»
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