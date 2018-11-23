Компания Карапетяна отсудила у свердловского правительства деньги за дорожный госконтракт

21:52 | 26.11.2018

В Арбитражном суде Свердловской области закончился судебный процесс между компанией «СУ-196», совладельцем которой является семья экс-депутата Заксобрания Армена Карапетяна, и ГКУ СО «Управление автодорог». Поводом для подачи иска стал госконтракт по организации капитального ремонта автомобильной дороги г. Ревда — с. Мариинск — п. Краснояр, ранее выигранный компанией «СУ-196». Стоимость госконтракта, разыгранного в июне 2016 года, составила 66,6 миллиона рублей. Реализация госконтракта привела к обыскам в компании и возбуждению уголовного дела, но, судя по решению Арбитражного суда Свердловской области, вероятность, что оно будет доведено до конца, близка к нулю.



В 2017 году оперативники УФСБ выявили, что подрядчик не уложил необходимый скальный грунт на нескольких участках ремонтируемой дороги, при этом подписал с заказчиком в лице ГКУ СО «Управление автодорог» акты о выполненной работе в соответствии с техническим заданием, получив почти три миллиона рублей. После того, как эти детали вскрылись, 16 июля 2017 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением условий договора. Из 66,6 миллиона рублей «СУ-196» получило 23,9 миллиона рублей за те работы, которые были действительно выполнены.



В связи с действиями подрядчика по исполнению контракта 28 июня 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое расследовалось Следственным отделом № 1 СЧ СУ УМВД России по городу Екатеринбургу.



Несмотря на уголовное дело, теперь уже ООО «СУ-196» потребовало через Арбитражный суд Свердловской области с ГКУ СО «Управление автодорог» по тому самому госконтракту почти два миллиона рублей. Госучреждение, в свою очередь, обратилось со встречным исковым заявлением, в котором просило взыскать неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по указанному контракту в размере чуть более двух миллионов рублей и убытки в размере трех миллионов рублей.



Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области, исковые требования «СУ-196» были удовлетворены в полном объеме. С подрядчика же в пользу в пользу правительственной структуры взыскано более 1,2 миллиона рублей штрафа и 361 тысяча рублей убытков. В результате зачета встречных однородных денежных требований компания Карапетяна остается в плюсе на 350 тысяч рублей. Таким образом, исходя из решения суда, можно предположить, что у уголовного дела нет никакой судебной перспективы.